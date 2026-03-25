Россиянам назвали популярные советы, которые не позволяют сэкономить

Финансист Матвеева: покупка товаров с истекшим сроком годности не позволяет сэкономить
Покупка товаров с истекшим сроком годности на самом деле не позволяет сэкономить, рассказала «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. Она также назвала другие популярные советы, которые не приводят к снижению расходов.

«Покупка товаров с истекающим сроком годности часто рассматривается как способ сэкономить за счет сниженной стоимости. Такой подход может быть оправдан, только если вы планируете использовать продукт в самые короткие сроки. В реальности на полки товаров с ограниченным периодом свежести обычно попадают не самые популярные позиции. Например, молоко и хлеб, скорее всего, успеют уйти с прилавка по обычной стоимости задолго до истечения срока годности. А вот редкие соусы, экзотические фрукты и подобные продукты можно встретить по скидке именно из-за срока годности. Поэтому велики шансы, что в итоге вы не используете эти ингредиенты, а, значит, не сэкономите», — отметила Матвеева.

По ее словам, еще один распространенный совет — ориентироваться на акционные полки. Скидки действительно позволяют снизить стоимость отдельных позиций, однако хаотичная покупка выгодных товаров может оказаться не самой разумной с точки зрения ингредиентов для конкретных блюд, считает финансист. Поэтому наибольшую пользу акции приносят в сочетании с заранее составленным списком, предупредила Матвеева. В этом случае проще собрать набор продуктов, из которых можно приготовить привычные блюда, и избежать повторных походов в магазин за недостающими ингредиентами, уточнила эксперт.

По ее словам, аналогичным образом стоит подходить и к выбору упаковок увеличенного объема. Крупный формат часто оказывается выгоднее по цене за единицу, но реальная экономия зависит от частоты потребления, а также срока и условий хранения, сказала Матвеева.

Она заключила, что на самом деле сэкономить помогают планирование покупок и бюджета на них, кешбэк-сервисы, использование многоразовой сумки вместо одноразовых пакетов, оптовые закупки и выбор собственных торговых марок в магазинах по более низким ценам.

