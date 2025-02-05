В Петербурге продают бизнес-центр за 1 млрд рублей

В Петербурге выставили на продажу бизнес-центр «Стельп» за 1 млрд рублей

Бизнес-центр «Стельп» в Петроградском районе Санкт-Петербурга выставлен на продажу за 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Санкт-Петербург» со ссылкой на объявление о продаже на платформе «Авито».

Речь идет о семиэтажном здании, оборудованном под офисы класса В. Также продается земельный участок под зданием площадью 1,8 тыс. кв. м. Объект принадлежит физическим лицам.

Доходный дом М. Я. Стельпа, расположенный на улице Рентгена 7, был возведен в 1911 году. Последний раз капитальный ремонт в нем проводился в 2004 году. Сейчас здание находится под охраной Смольного. Этот дом был включен в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

В конце января сообщалось, что застройщик «Балтийская жемчужина» (дочерняя структура китайской Shanghai Industrial Investment, SIIC) выставил на продажу расположенный в Санкт-Петербурге многофункциональный бизнес-центр за 1,76 млрд рублей.

Ранее стал известен покупатель торгового центра «Outlet Village Пулково».