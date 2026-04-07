Президент НАПФ назвал способ накопить на взнос по ипотеке при доходе ниже ₽80 тысяч

Беляков: россияне с доходом ниже 80 тыс. рублей могут накопить на ипотеку с ПДС

Россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке при использовании программы долгосрочных сбережений (ПДС) за 15 лет. Такое мнение высказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков в беседе с РИА Новости.

ПДС предполагает софинансирование государством накоплений граждан. Беляков отметил, что для получения выгоды достаточно делать взносы в объеме, необходимом для получения максимального софинансирования, которое составляет 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет участия в программе.

По его словам, россиянин с доходом до 80 тыс. рублей за 15 лет сможет накопить почти 2,3 млн рублей, вложив всего 540 тысяч рублей собственных средств. С доходом от 80 до 150 тыс. — почти 3,6 млн рублей при собственных вложениях в 1 млн рублей. Более 150 тыс. рублей – 6,2 млн при вложениях 2,1 млн рублей.

При этом в его расчетах учтено реинвестирование налоговых вычетов. Он пояснил, что в этом случае возвращенные государством средства не тратятся, а сразу возвращаются в ПДС.

На сайте Банка России говорится, что участник этой программы вправе обратиться за назначением ежемесячных периодических выплат по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). На выбор предлагаются пожизненные платежи или платежи на срок не менее 10 лет. Договор может предусматривать и иные варианты: в том числе возможность единовременной выплаты, назначение ежемесячных периодических выплат на срок менее 10 лет.

