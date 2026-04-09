Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Пермском крае простились с убитой учительницей

РИА: в Пермском крае состоялась церемония прощания с убитой учительницей
Telegram-канал Mash

В Добрянке Пермского края состоялось прощание с убитой подростком учительницей Олесей Багутой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, гражданская панихида прошла во Дворце культуры и спорта имени Ладугина с 10.00 до 11.00 (с 8.00 мск до 9.00 мск). В траурном мероприятии приняли участие жители города, коллеги и ученики педагога.

Отмечается, что после прощания состоится отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, а также поминальный обед в местном ресторане.

8 апреля подросток напал на учительницу на улице у школы в Добрянке. По версии следствия, он ударил ее ножом несколько раз. В результате она получила серьезные травмы, ее не спасли.

Причиной произошедшего, как на допросе рассказал сам школьник, стало то, что педагог его «гнобила». В беседе с журналистами адвокат добавила, что учительница нередко говорила, что ее ученик не получит аттестат и «у него ничего в жизни не будет».

В отношении юноши завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность). Суд арестовал фигуранта на 2 месяца.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!