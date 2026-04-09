В Пермском крае простились с убитой учительницей

В Добрянке Пермского края состоялось прощание с убитой подростком учительницей Олесей Багутой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, гражданская панихида прошла во Дворце культуры и спорта имени Ладугина с 10.00 до 11.00 (с 8.00 мск до 9.00 мск). В траурном мероприятии приняли участие жители города, коллеги и ученики педагога.

Отмечается, что после прощания состоится отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, а также поминальный обед в местном ресторане.

8 апреля подросток напал на учительницу на улице у школы в Добрянке. По версии следствия, он ударил ее ножом несколько раз. В результате она получила серьезные травмы, ее не спасли.

Причиной произошедшего, как на допросе рассказал сам школьник, стало то, что педагог его «гнобила». В беседе с журналистами адвокат добавила, что учительница нередко говорила, что ее ученик не получит аттестат и «у него ничего в жизни не будет».

В отношении юноши завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность). Суд арестовал фигуранта на 2 месяца.

