Диетолог объяснила, почему нельзя есть только верхушки от кулича

Верхушки пасхальных куличей состоят только из сахара, поэтому есть их можно только в ограниченном количестве. Об этом в беседе с aif.ru предупредила диетолог-нутрициолог София Кованова.

По словам специалиста, употребление чрезмерного количества глазури может навредить здоровью.

«Посыпка, глазурь состоят только из сахара, что как разовая акция — не страшно», — отметила она.

Диетолог добавила, что в день можно есть не больше 200 граммов кулича, поскольку в нем содержится большое количество масла, муки и сахара. В большинстве случаев такой вес у одного или двух небольших кусков изделия.

Нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Екатерина Тарасова до этого говорила, что пасхальный кулич, приготовленный дома, может храниться до недели. Однако, по ее словам, уже через сутки изделие теряет свои полезные свойства.

Ранее диетолог предупредила об опасности резкого выхода из поста.

 
