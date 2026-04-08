Диетолог объяснила, почему нельзя есть только верхушки от кулича

Верхушки пасхальных куличей состоят только из сахара, поэтому есть их можно только в ограниченном количестве. Об этом в беседе с aif.ru предупредила диетолог-нутрициолог София Кованова.

По словам специалиста, употребление чрезмерного количества глазури может навредить здоровью.

«Посыпка, глазурь состоят только из сахара, что как разовая акция — не страшно», — отметила она.

Диетолог добавила, что в день можно есть не больше 200 граммов кулича, поскольку в нем содержится большое количество масла, муки и сахара. В большинстве случаев такой вес у одного или двух небольших кусков изделия.

Нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Екатерина Тарасова до этого говорила, что пасхальный кулич, приготовленный дома, может храниться до недели. Однако, по ее словам, уже через сутки изделие теряет свои полезные свойства.

