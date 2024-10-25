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Стало известно, как Южная Корея зарабатывает на японских авто в России

«АвтоВзгляд»: корейские компании нашли способ заработать на японских авто в РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Корейские компании научились зарабатывать в РФ на японских подержанных автомобилях, которые официально не привозят на отечественный рынок. Об этом сообщает «Автовзгляд».

По данным портала, южнокорейский порт Сохчо долгое время был одним из центров, через который проходил поток японских автомобилей с пробегом. В 2009 году он значительно снизился. Однако за последнее время Южная Корея вновь нарастила экспорт авто с японского вторичного рынка.

Как выяснило издание, корейская компания Glory Mobility начала активно привозить подержанные японские авто в страны Центральной Азии (так говорится в документах) через Владивосток. Однако на практике машины город не покидают, оставаясь в России.

До этого стало известно, что с января по август 2024 года россияне при выборе машины на вторичном рынке чаще всего проверяли историю эксплуатации компактных кроссоверов Volkswagen Tiguan.

Доля в запросах у Volkswagen Tiguan составила 3,57%. На втором месте идет Kia Sportage с долей 3,52%, третью строчку занял Toyota RAV4 (3,04%), а четвертую — Renault Duster (2,85%). На пятом месте оказался Nissan Qashqai (2,83%).

Как заявил руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев, в ближайшем будущем рейтинг изменится из-за того, что на рынке появилось большое количество китайских автомобилей.

Ранее были названы автомобили, с которыми россияне редко расстаются.

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