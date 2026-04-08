Крупнейший производитель лапши быстрого приготовления в Корее откроет филиал в РФ

Корейская компания Nongshim планирует открыть филиал в России
Крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления Nongshim планирует открыть филиал в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что полномасштабный выход на быстрорастущий российский рынок позволит создать базу для выхода на евразийский рынок, «в который входит весь регион СНГ».

«Решение о создании филиала было принято исходя из потенциала роста российского рынка. В России есть большой интерес к корейскому рамену из-за корейской волны, которая включает в том числе увлечение кей-поп и дорамами», — заявили в пресс-службе.

По оценками компании, рынок лапши быстрого приготовления в России растет примерно на 10% в год.

В конце марта диетолог, нутрициолог Софья Кованова заявила, что лапша быстрого приготовления не несет пользы для здоровья, поэтому употреблять ее следует не чаще двух раз в месяц.

По словам специалиста, у лапши быстрого приготовления крайне бедный состав. В этом продукте содержится большое количество рафинированных углеводов, соли, жиров и трансжиров. При этом в таких макаронах практически нет полноценного белка, клетчатки, а также витаминов и минералов.

