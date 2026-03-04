Число банков в России может сократиться

«Коммерсантъ»: в России может остаться меньше 300 банков

Количество банков в России в 2026 году может опуститься ниже отметки в 300. Такой прогноз приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

По данным Банка России, в начале года на рынке работали 306 банков, из них 212 имели универсальную лицензию и 94 — базовую. К 1 февраля банковская система уже сократилась на одну кредитную организацию: регулятор отозвал лицензию у банка НМБ с базовой лицензией.

В 2025 году Банк России отозвал шесть лицензий — половину за нарушение законодательства, половину из-за реорганизации в форме присоединения одного банка к другому. В 2024 году было отозвано 12 банковских лицензий.

Старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина сообщила, что аналитики ожидают завершения уже начатых сделок и появления новых интеграций, направленных на усиление позиций крупных игроков.

В исследовании также отмечается тренд на смену собственников небольших банков. Такие организации нередко покупают более крупные партнеры для расчетных задач или в интересах ключевых клиентов, поэтому фактическая консолидация сектора может быть выше, чем показывают официальные данные по числу банков.

Аналитики указывают, что крупные банки обладают значительными корпоративными портфелями и сильнее ощутят давление резервов. Небольшие кредитные организации, которые в прошлом году получали доходы за счет размещения свободной ликвидности при высокой ключевой ставке, могут столкнуться со снижением процентных доходов.

В исследовании также говорится, что на рынке остаются недобросовестные игроки, которые могут лишиться лицензий из-за нарушений законодательства. Якушкина отметила, что в отдельных случаях причиной ухода банков с рынка может стать ухудшение финансовых показателей.

Эксперт Евгений Надоршин считает, что наибольшие риски сохраняются для небольших кредитных организаций, хотя угрозы существуют и для крупных игроков, которые активно развивались и брали на себя повышенные риски.

