Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили, что будет, если каждый день есть острую азиатскую лапшу

Врач Рытько: ежедневное употребление острой лапши грозит нарушениями ЖКТ
Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Азиатская лапша — это ультраобработанный продукт, в котором почти нет питательных веществ, микроэлементов, клетчатки. В составе соусов и порошков есть большое количество соли и капсаицина, который раздражает слизистую оболочку ЖКТ. Но даже такой состав не способен нанести большой вред для организма здорового человека, равно как и дать пользу.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Рытько, врач-гастроэнтеролог Поликлиника.ру.

«При употреблении этой лапши можно почувствовать неприятные ощущения в области ЖКТ, или же испытать изжогу, жжение или вздутие, которые через некоторое время пройдут сами. Но люди с гипертонической болезнью или обострением гастрита, язвенной болезнью вероятнее всего почувствуют ухудшение состояния как раз из-за избытка соли и капсаицина», — объяснил он.

Обострение гастрита, язва желудка или двенадцатиперстной кишки не случится после единичного употребления азиатской лапши.

«Все перечисленные заболевания многофакторные, и в первую очередь вызваны хеликобактер пилори. Одна или две порции в неделю этой бесполезной еды безопасны для большинства людей. Но если есть такую лапшу каждый день, то начнется вздутие и нарушится стул, кроме того организм не будет получать клетчатку, микроэлементы», — предупредил врач.

По словам гастроэнтеролога, как таковой тренд на азиатскую лапшу не несет в себе значительного вреда для населения.

«Как и везде — важна умеренность. Точно такая же ситуация, как с американской кухней и фастфудом — это обработанные продукты, в которых мало питательных веществ и много соли и жира. Если такой рацион будет на ежедневной основе — это может привести к нарушениям работы ЖКТ и всего организма», — резюмировал он.

Ранее врач поставил точку в вопросе о том, полезны ли супы на самом деле.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!