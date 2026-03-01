Россиян предупредили, что будет, если каждый день есть острую азиатскую лапшу

Азиатская лапша — это ультраобработанный продукт, в котором почти нет питательных веществ, микроэлементов, клетчатки. В составе соусов и порошков есть большое количество соли и капсаицина, который раздражает слизистую оболочку ЖКТ. Но даже такой состав не способен нанести большой вред для организма здорового человека, равно как и дать пользу.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Рытько, врач-гастроэнтеролог Поликлиника.ру.

«При употреблении этой лапши можно почувствовать неприятные ощущения в области ЖКТ, или же испытать изжогу, жжение или вздутие, которые через некоторое время пройдут сами. Но люди с гипертонической болезнью или обострением гастрита, язвенной болезнью вероятнее всего почувствуют ухудшение состояния как раз из-за избытка соли и капсаицина», — объяснил он.

Обострение гастрита, язва желудка или двенадцатиперстной кишки не случится после единичного употребления азиатской лапши.

«Все перечисленные заболевания многофакторные, и в первую очередь вызваны хеликобактер пилори. Одна или две порции в неделю этой бесполезной еды безопасны для большинства людей. Но если есть такую лапшу каждый день, то начнется вздутие и нарушится стул, кроме того организм не будет получать клетчатку, микроэлементы», — предупредил врач.

По словам гастроэнтеролога, как таковой тренд на азиатскую лапшу не несет в себе значительного вреда для населения.

«Как и везде — важна умеренность. Точно такая же ситуация, как с американской кухней и фастфудом — это обработанные продукты, в которых мало питательных веществ и много соли и жира. Если такой рацион будет на ежедневной основе — это может привести к нарушениям работы ЖКТ и всего организма», — резюмировал он.

