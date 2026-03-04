Размер шрифта
Названы самые высокооплачиваемые инженерные специальности

HeadHunter: в начале весны самую высокую зарплату предлагают инженерам ПТО
В начале весны самую высокую зарплату среди российских инженеров предлагают инженерам производственно-технического отдела, которые следят, чтобы стройка шла по проекту, нормам и документам. Им готовы платить 142,4 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Всемирному дню инженерии 4 марта.

Также высокие зарплаты предлагают российским инженерам-конструкторам (118,5 тыс. рублей), инженерам ПНР (118,3 тыс. рублей), инженерам-электроникам (116,4 тыс. рублей) и инженерам-энергетикам (99,5 тыс. рублей).

Сильнее всего за год заработная плата выросла у инженеров ПТО (+17%), инженеров-конструкторов (+17%), инженеров-электроников (+16%), инженеров по охране труда (+15%, с 78,3 тыс. до 90,3 тыс. рублей) и инженеров по качеству (+14%, с 79,2 тыс. до 89,9 тыс. рублей), а с начала года — у инженеров ПТО (+9%), инженеров-электроников (+8%) и инженеров ПНР (+5%).

По данным hh.ru, средняя предлагаемая россиянам зарплата в начале февраля 2026 года достигала 81,3 тыс. рублей.

Ранее россиянам посоветовали не увольняться из-за ситуации на рынке труда.

 
