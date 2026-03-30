В Госдуме рассказали о налоге на кешбэк

Аксаков пояснил, в каком случае россияне заплатят налог на кешбэк
Анастасия Петрова/РИА Новости

Налог на кешбэк будут взимать только при условии, что совокупный доход налогоплательщика по банковским вкладам и сам кешбэк превысят 2,4 млн рублей. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова передает ТАСС.

«Налог с кешбэка может быть начислен только в том случае, если совокупный доход с вклада и кешбэк превысит 2,4 млн рублей», — сказал Аксаков.

Он также добавил, что идею о налогооблажении или отрегулировании кешбэка с ним не обсуждали.

Накануне газета «Коммерсантъ» писала, что Федеральная налоговая служба России якобы начала считать банковский кешбэк инвестиционным доходом и взимать с него повышенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 15%. В 2025 году житель России Никита Стариков, разместивший около 8 миллионов рублей на вкладах, получил уведомление от налоговой инспекции о доначислении НДФЛ. Причиной стало включение в налогооблагаемую базу 480 тысяч рублей, полученных в виде кешбэка по премиальной банковской карте за год.

Хотя процентный доход по депозитам (2,2 млн рублей) сам по себе не превышал лимит для 13%-ной ставки, но добавление кешбэка к общей сумме дохода изменило расчеты, что привело к необходимости уплаты дополнительного налога.

