В Госдуме предрекли снижение ставок по ипотеке до 12-13% к концу года

Депутат ГД Аксаков: ставки по ипотеке к концу года могут снизиться до 12-13%

Ставки по рыночной ипотеке к концу 2026 года могут снизиться на фоне ожидаемого замедления инфляции и снижения ключевой ставки Банка России. Об этом в интервью Дума ТВ заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если к концу года инфляция опустится до 4,5-5%, то ключевая ставка будет снижена до 10%, может быть, до 11%. И вот в этот период, конечно, ставки по ипотеке будут тоже снижаться. Они составят примерно 12-13%», — сказал парламентарий.

Такие показатели, по его словам, заметно подстегнут спрос на ипотечные кредиты.

20 марта ЦБ снизил ключевую ставку с 15,5 до 15%.

Как отмечала вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина, снижение ключевой ставки до 15% позволит заемщикам сэкономить на ипотеке до 1-2 млн рублей по совокупной переплате.

