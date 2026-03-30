Танкеры, перевозящие топливо в Европу, сменили маршрут из-за конфликта на Ближнем Востоке

Три танкера, перевозящие дизельное топливо в Европу, сменили маршрут в Атлантике. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Суда Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6 загрузили дизельное топливо в США и направлялись в Европу: два последних с курсом на Амстердам, а Aliai — на Гибралтар. Однако затем все три судна резко изменили курс в Атлантическом океане — Grand Ace 6 направляется в Ломе (столица Того), а два других — на юго-восток.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть, достигших четырехлетнего пика.

25 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран предоставил право прохода через Ормузский пролив судам, принадлежащим дружественным государствам, особо выделив Россию, Индию и Китай в качестве бенефициаров данного решения.

Ранее в США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране.

 
