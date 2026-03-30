Кабмин РФ выделит дополнительно 1 млрд рублей на газификацию домов льготников

На поддержку льготных категорий граждан по программе социальной газификации дополнительно выделено свыше 1 млрд рублей. Документ об этом опубликован на сайте правительства России

Глава кабмина отметил, что в ходе газификации регионов далеко не все жители могут оперативно закупить всю необходимую технику.

«Чтобы ускорить этот процесс, мы выделим дополнительно 1 миллиард рублей», — сказал Мишустин.

По его словам, всего в ходе мероприятия по подключению регионов в рамках региональной газификации было подключено свыше 1 млн российских домовладений. При этом «возможность создана для гораздо большего числа российских граждан», добавил премьер-министр.

До этого стало известно, что партия «Единая Россия» добилась включения садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в программу социальной газификации, реализация которой ведется по поручению президента России Владимира Путина, озвученному в Послании Федеральному Собранию в 2024 году.

Ранее Путин высказался о темпах газификации в России.