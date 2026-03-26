В России расширили программу социальной газификации на садовые товарищества

Партия «Единая Россия» добилась включения садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в программу социальной газификации, реализация которой ведется по поручению президента России Владимира Путина, озвученному в Послании Федеральному Собранию в 2024 году. Об этом рассказала пресс-служба политической силы.

Как сообщил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Валенчук, в настоящее время воспользоваться программой могут владельцы садовых участков и зарегистрированных жилых домов в СНТ, расположенных в границах уже газифицированных населенных пунктов.

За два года реализации программы при поддержке партии проведена масштабная работа. В частности, упорядочены нормативные требования, адаптированы технические регламенты с учетом специфики СНТ, разработан путеводитель по догазификации.

Кроме того, ускорено согласование документации по имущественным и земельным вопросам, а также снижены административные барьеры.

Также организована работа по кадастровому оформлению, включая оперативное оформление трасс газопроводов и земельных участков под инфраструктуру, регистрацию прав на инженерные сети и создание штабов по вопросам газификации СНТ при территориальных органах Росреестра.

«Это не просто федеральная программа, а важный шаг к повышению качества жизни граждан. Для садоводов доступ к надежному и экономичному энергоресурсу является ключевым элементом благоустройства и комфорта», — отметил Валенчук.

При содействии партии утверждены план-графики социальной догазификации в 71 субъекте РФ, принято 76 тыс. заявок и заключено 64,9 тыс. договоров. Для более чем 205 тыс. домовладений в СНТ создается техническая возможность подключения к газу, при этом в планах газификации значатся 212 тыс. домовладений. Также подано 112,7 тыс. заявок на подключение к газораспределительным сетям.

Валенчук также отметил рост интереса к программе: по данным ведомств, количество обращений граждан по вопросам газификации увеличилось втрое по сравнению с 2024 годом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!