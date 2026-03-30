Союз потребителей России выступил против ограничения наценки на продукты

Введение ограничения наценки на социально значимые продукты – это неэффективная мера, которая в перспективе никакой пользы не принесет. Вместо этого реализация подобной идеи чревата проблемами в других сегментах, которые покажут резкий рост цен, объяснил председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.

Так в беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал инициативу депутатов фракции «Справедливая Россия», которые призвали ограничить наценку на социально значимые продукты на 10%. Койтов отметил, что подобные идеи уже звучали не раз, однако специалисты их не поддерживают.

«Если мы завтра введем потолок в 10% наценки на все социально значимые продукты питания, получим большие проблемы, например, в сегменте премиальных брендов, — пояснил он. — То есть те же самые хлеб, молочка, мясо, кроме бескостного, оно же не только в доступном сегменте представлено, но и с премиальными брендами».

Премиальные сегменты рынка за счет большой маржи иногда делают наценку отрицательной на наиболее доступные продукты – такой шаг с введением новых мер будет исключен, добавил эксперт. Более того, сегодня в России уже действуют некоторые механизмы, которые позволяют властям регулировать цены и при необходимости определять предельные цены на продукты из числа социально значимых товаров, заключил специалист.

До этого КПРФ также предложила установить предельный размер торговой наценки на товары первой необходимости на уровне 10% от закупочной стоимости, направив соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Парламентарии подчеркнули, что внедрение предельного размера наценки на социально значимые товары первой необходимости позитивно скажется на благополучии граждан, а также «защитит наиболее уязвимые слои населения от ударов инфляции и снизит давление на семейный бюджет».

В России ранее озаботились вопросом наценки на товары в российских аэропортах.