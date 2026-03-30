Россия может нарастить поставки коксующегося угля в Индию

«Ъ»: рост продаж коксующегося угля в Индию не закроет падение поставок в Китай
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Индия в 2026 финансовом с 1 апреля по 31 марта году планирует увеличить закупки коксующегося угля, однако это не позволит компенсировать падение продаж в Китай. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что поставки в Индию вырастут на 8%, до 23,8 млн тонн. Первое место среди индийских поставщиков останется за Австралией с 39,6 млн тонн, третье — за США с 10 млн тонн.

«Индийский импорт российского металлургического угля увеличивается благодаря скидкам, притом что местные металлурги стремятся к оптимизации затрат и диверсификации поставок сырья», — говорится в материале.

Один из собеседников издания ожидает, что спрос на металлургический уголь в Индии и странах Юго-Восточной Азии продолжит расти. Однако, это не сможет компенсировать падение продаж в Китай. Масштаб черной металлургии в КНР слишком велик, чтобы компенсировать ситуацию на нем с помощью других направлений.

4 марта «Коммерсант» со ссылкой на данные шанхайской аналитической фирмы Mysteel писал, что некоторые российские угледобывающие предприятия приостановили экспорт угля в Китай.

Нынешняя ситуация на рынке снижает привлекательность экспорта из-за низкой прибыльности. По мнению экспертов, доход от поставок энергетического угля из Кузбасса через порт Восточный составляет примерно 2040 рублей за тонну, а через западные порты – около 1700 рублей. Однако, учитывая себестоимость добычи, которая оценивается в 2600-2800 рублей за тонну, подобные отгрузки становятся нерентабельными. В то же время, на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, мировые цены на уголь растут, и трейдеры увеличивают цены на российское сырье в китайских портах.

Ранее сообщалось, что Россия пытается добиться от Китая и Индии отмены импортных пошлин на уголь.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

