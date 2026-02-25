«Ъ»: РФ предлагает Китаю и Индии обнулить импортные пошлины на уголь

Россия пытается добиться от Китая и Индии отмены импортных пошлин на уголь, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в качестве альтернативы Москва предлагает Пекину временную приостановку действия тарифов или льготную ставку на период низких мировых цен на уголь.

Китай в 2014 году ввел импортные пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в размере 3–6%. Кроме того, в Индии на российский уголь действует импортная пошлина в размере 2,5%.

«Сохранение в КНР и Индии импортных пошлин на уголь из РФ в Программе развития угольной промышленности до 2025 года названо в числе негативных факторов, влияющих на спрос на российское топливо на мировом рынке», — говорится в публикации.

Собеседник издания уточнил, что пока России не удается Китай и Индию, являющихся крупными покупателями российского угля, отказаться от импортных пошлин на данный вид топлива.

18 февраля стало известно, что в январе 2026 года Япония значительно увеличила закупку угля из России.

Так, импорт российского угля по сравнению с тем же периодом прошлого года возрос на 258,6%.

Ранее в Хабаровском крае сошли с рельсов 10 вагонов с углем.