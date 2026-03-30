В Соцфонде рассказали, когда пенсии россиян перерасчитывают автоматически

В некоторых случаях пенсии российским пенсионерам перерасчитывают автоматически, рассказали РИА Новости в Соцфонде РФ.

Там пояснили, что это происходит, когда пенсионеру выгоден другой вариант учета стажа или заработка. Тогда специалисты сами собирают документы и рассчитывают пенсию по-новому.

В Соцфонде подчеркнули, что в России действует многоуровневая система контроля, которая исключает массовые ошибки при оформлении выплат. При каждом обращении проверку проводят по всей вертикали — от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений.

До этого Соцфонд России заявил о предстоящей плановой индексации социальных пенсий, которая состоится 1 апреля. Основную долю получателей, чьи доходы увеличатся на 6,8%, составляют лица, получающие выплаты по инвалидности и по потере кормильца. Кроме того, индексация коснется ветеранов ВОВ, переживших блокаду Ленинграда, и жителей осажденных Севастополя и Сталинграда.

Ранее в Совфеде предложили стимулировать россиян работать после выхода на пенсию.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
