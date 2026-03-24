В Госдуме рассказали о последствиях новых правил по микрозаймам

Депутат Говырин: снижение платы по микрозаймам положительно отразится на рынке
Снижение предельного размера переплаты по микрозаймам со 130% до 100% от суммы долга положительно отразится как на заемщиках, так и на рынке. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил депутат Госдумы (ГД), член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что для заемщиков с низкими доходами нововведения повысят качественную доступность микрофинансовых продуктов.

По словам Говырина, эта мера направлена на снижение долговой нагрузки россиян. Она также делает стоимость займов прозрачнее, поскольку заемщики сразу будут понимать предел своих обязательств и по-прежнему будут иметь возможность получить денежные средства на неотложные нужды.

«Что касается самого рынка, то снижение предельной переплаты не выглядит угрозой для устойчивых игроков. По данным Банка России, сектор уже заметно консолидировался, и 10 крупнейших компаний обеспечили 67% объема выдач в 2025 году против 59% годом ранее», — добавил депутат.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе изменения поспособствуют укреплению доверия россиян к финансовому сектору.

Напомним, с 1 апреля 2026 года в России будет снижен предельный размер переплаты по микрозаймам с 130% до 100% от суммы долга. В пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) «МиР» уточнили, что новые правила коснутся потребительских займов сроком до одного года, которые выдают микрофинансовые организации.

Ранее стало известно, сколько россиян брали кредиты в последние пару лет.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!