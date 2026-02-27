Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Роструд назвал число компаний в реестре недобросовестных работодателей

Роструд: 686 компаний внесены в реестр недобросовестных работодателей
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Почти 690 российских компаний внесены в реестр недобросовестных работодателей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

«На сегодняшний день в реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости, внесены 686 работодателей», — говорится в сообщении.

В федеральной службе отметили, что единственный критерий для включения в реестр — нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью.

Там добавили, что данные хранятся в черном списке один год с момента фиксации последнего нарушения.

Соответствующий реестр начал действовать в России с 1 января 2025 года. В него вносят компании и ИП, уличенные в нелегальной занятости (подмена трудовых договоров ГПХ, отсутствие договоров). Реестр размещен на портале Роструда, доступен по ИНН и помогает соискателям избежать нарушений.

В марте в Госдуме предложили вносить в черный список компании, не платящие зарплаты.

Ранее депутат напомнила о последствиях получения серой зарплаты.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!