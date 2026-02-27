Роструд назвал число компаний в реестре недобросовестных работодателей

Почти 690 российских компаний внесены в реестр недобросовестных работодателей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

«На сегодняшний день в реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости, внесены 686 работодателей», — говорится в сообщении.

В федеральной службе отметили, что единственный критерий для включения в реестр — нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью.

Там добавили, что данные хранятся в черном списке один год с момента фиксации последнего нарушения.

Соответствующий реестр начал действовать в России с 1 января 2025 года. В него вносят компании и ИП, уличенные в нелегальной занятости (подмена трудовых договоров ГПХ, отсутствие договоров). Реестр размещен на портале Роструда, доступен по ИНН и помогает соискателям избежать нарушений.

В марте в Госдуме предложили вносить в черный список компании, не платящие зарплаты.

Ранее депутат напомнила о последствиях получения серой зарплаты.