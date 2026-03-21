Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мошенники начали обманывать россиян через маркетплейсы

МТС Защитник: мошенники начали предлагать покупателю понравившийся товар дешевле
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали предлагать покупателю понравившийся товар дешевле и красть деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «МТС Защитник».

Отмечается, что злоумышленники взламывают аккаунты граждан на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, изучают историю покупок, а после под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене.

«Аналитики «МТС Защитник» обнаружили новую мошенническую схему, связанную с интересом россиян к узконаправленным товарам», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркивают. что схема представляет опасность из-за персонализированного характера. После того, как человеку предлагают именно то, что он искал, барьер недоверия снимается. Потенциальная жертва мошенников теряет бдительность, полагая, что нужный товар найден по доступной цене.

20 марта старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец рассказал, что потеря водительских прав может привести к серьезным последствиям, если документ попадет в руки к мошенникам. Однако само по себе удостоверение не дают злоумышленникам возможности прийти в банк и сразу оформить крупный кредит.

Ранее в Совете Федерации рассказали гражданам, в чем главная уловка мошенников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
