Мошенники начали обманывать россиян через маркетплейсы

Мошенники стали предлагать покупателю понравившийся товар дешевле и красть деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «МТС Защитник».

Отмечается, что злоумышленники взламывают аккаунты граждан на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, изучают историю покупок, а после под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене.

«Аналитики «МТС Защитник» обнаружили новую мошенническую схему, связанную с интересом россиян к узконаправленным товарам», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркивают. что схема представляет опасность из-за персонализированного характера. После того, как человеку предлагают именно то, что он искал, барьер недоверия снимается. Потенциальная жертва мошенников теряет бдительность, полагая, что нужный товар найден по доступной цене.

20 марта старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец рассказал, что потеря водительских прав может привести к серьезным последствиям, если документ попадет в руки к мошенникам. Однако само по себе удостоверение не дают злоумышленникам возможности прийти в банк и сразу оформить крупный кредит.

Ранее в Совете Федерации рассказали гражданам, в чем главная уловка мошенников.