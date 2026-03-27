Россия выставит на торги шесть нефтегазовых площадей в Якутии

В Якутии в 2026 году выставят на продажу шесть новых нефтегазовых площадей

Россия в 2026 году планирует выставить на торги шесть новых перспективных нефтегазовых площадей в Якутии. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Роснедр Олег Казанов.

«У нас по результатам первого этапа федерального проекта «Геологиия: возрождение легенды» за счет средств федерального бюджета открыто шесть высокоперспективных площадей в Якутии», — сказал он.

Подробности продажи этих площадей пока неизвестны.

Казанов рассказал, что в 2024 году был завершен первый этап федерального проекта «Геология: возрождение легенды». По его результатам Роснедра нарастили ресурсов свыше 5 млрд тонн условного топлива. На втором этапе предполагаемый прирост должен составить 9 млрд тонн условного топлива.

До этого сообщалось, что «Росгеология» открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата.

Как отмечается, благодаря открытию месторождения запасы флюорита в стране выросли на 17,5%. До этого плавиковый шпат считался стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым в страну на 100%.

Российские ученые нашли способ перерабатывать отходы нефтедобычи прямо на месторождениях.