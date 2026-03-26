Высший суд ЕС счел подрыв российской экономики «законной целью» санкций

Европейский суд юстиции, который является высшим судебным органом Евросоюза (ЕС), назвал подрыв российской экономики «законной целью» санкций, обосновывая причину отклонения апелляций пяти российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Чтобы определить, являются ли запретительные меры пропорциональными, необходимо лишь проверить, что они не являются однозначно диспропорциональными для достижения преследуемой законной цели и явно не превышают необходимого для достижения этой цели», — говорится в тексте документа.

В постановлении утверждается, что политика Запада в отношении России удовлетворяет оба эти критерия.

26 марта председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что в отношении России введено в общей сложности 31507 санкций — это беспрецедентное количество. По его словам, государству необходимо преодолеть вызовы в виде наложенных Западом рестрикций.

Председатель Госдумы отметил, что фундаментом эффективной работы должна стать консолидация всех политических сил. Решения должны быть филигранными и сверхэффективными, считает он.

Ранее в МИД РФ заявили о расколе в Евросоюзе из-за санкций в отношении России.