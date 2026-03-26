Россиянам рассказали, кому ждать повышения пенсии с 1 апреля

Депутат Говырин: пенсию по старости повысят в России с 1 апреля
С 1 апреля в России на 6,8% увеличится размер пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин.

По его словам, перерасчет проведут в автоматическом режиме, поэтому гражданам не придется подавать заявления. Депутат добавил, что индексации страховых пенсий не будет, поскольку их повышение на 7,6% состоялось в январе.

В апреле полученную выплату произведут и тем россиянам, которым исполнилось 80 лет в марте 2026 года, а также тем, кому впервые была установлена инвалидность I группы в этот период. Речь идет о перерасчете фиксированного обеспечения к страховой пенсии.

«На региональном уровне индексация касается социальной доплаты до прожиточного минимума. Она предназначена для неработающих пенсионеров, чье обеспечение ниже регионального значения. Многие опасаются, что это «съест» индексацию, но, по разъяснениям Социального фонда, после повышения она не уменьшается, а суммируется с новыми выплатами», — заключил Говырин.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что россияне могут получить пенсию 70 тыс. рублей, если отложат обращение за ней на 10 лет в ряде случаев.

Ранее россиянам напомнили о необходимости подать заявление на доплату к пенсии.

 
