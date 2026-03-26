В России меняются правила перевода денежных средств

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Доцент Валишвили: в России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств
В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств. Об этом РИА Новости рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, нововведение направлено на совершенствование национальной платежной системы, а также обеспечение ее соответствия международному стандарту.

Валишвили добавила, что изменения повлияют на технический характер переводов. С 1 апреля необходимо будет указывать в реквизитах плательщика полное или сокращенное наименование юрлиц и банков, а физлицам нужно будет указывать ФИО полностью. Индивидуальным предпринимателям предстоит предоставлять свое имя и правовой статус.

До этого доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала, что в России на фоне борьбы с мошенниками возникли сложности со снятием наличных в банкоматах.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!