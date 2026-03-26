В России меняются правила перевода денежных средств

В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств. Об этом РИА Новости рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, нововведение направлено на совершенствование национальной платежной системы, а также обеспечение ее соответствия международному стандарту.

Валишвили добавила, что изменения повлияют на технический характер переводов. С 1 апреля необходимо будет указывать в реквизитах плательщика полное или сокращенное наименование юрлиц и банков, а физлицам нужно будет указывать ФИО полностью. Индивидуальным предпринимателям предстоит предоставлять свое имя и правовой статус.

До этого доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала, что в России на фоне борьбы с мошенниками возникли сложности со снятием наличных в банкоматах.

