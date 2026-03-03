Размер шрифта
Россиянам объяснили, кому осложнит жизнь период охлаждения для снятия наличных

Финансист Бадалов: период охлаждения для снятия наличных угрожает клиентам банка
Мария Девахина/РИА Новости

В России банки хотят ввести «период охлаждения» для снятия наличных средств, чтобы защитить граждан от действий мошенников. Однако право приостанавливать такие операции в отделениях и кассах может осложнить жизнь самим клиентам. Такое мнение в разговоре «Ридусом» выразил финансовый аналитик Лазарь Бадалов.

По словам специалиста, в случае введения «периода охлаждения» обычным клиентам будет сложно доказать сотрудникам банка, что они не стали жертвами мошенников.

Финансист подчеркнул, что действующие сейчас дополнительные ограничения и лимиты на выдачу наличных средств стали причиной массового недовольства россиян, пытавшихся снять с банковской карты деньги без какого-либо общения с мошенниками. Такие клиенты оказываются заложниками обстоятельств.

«Судя по тому, как работают текущие антимошеннические ограничения — приостановка операции по снятию наличных на 48 часов, лимит в 50 тысяч рублей, которые можно снять через кассу физически, — хоть эти правила действуют не так долго, но уже есть много нареканий. И вместо того, чтобы отрегулировать эти нормы, предлагают еще больше ужесточить действующие правила», — отметил эксперт.

Напомним, предложение ввести «период охлаждения» для операций по снятию наличных средств в кассах и об установлении лимита на суточные переводы, осуществляемые с применением технологии NFC, выдвинуло МВД РФ. Предполагается, что нововведение позволит предотвращать хищения на стадии подготовки, не дожидаясь решения суда, а также пресекать попытки снятия активов со счетов.

Ранее эксперт напомнил об ограничении на выдачу наличных через банкоматы.

 
