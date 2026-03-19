Названа сумма наличных, которую необходимо иметь при себе

Финансист Родин посоветовал держать в кошельке около 3 тыс. рублей наличными
Россиянам стоит сохранять небольшой запас наличных, даже несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей. Оптимальная сумма для повседневных расходов в кошельке составляет около 3 тыс. рублей, а дома — примерно 10 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

«Сегодня вопрос о наличных все чаще звучит не как обязательная часть повседневных расчетов, а как выбор — нужны они вообще или нет. Это связано с тем, что подавляющая часть торговых операций уже проходит в безналичном формате. Особенно заметен этот тренд в крупных городах среди молодых людей. Так, в мегаполисах жители в возрасте от 20 до 35 лет зачастую почти не пользуются бумажными деньгами. В группе от 35 до 50 лет наличные при себе имеют уже чаще, а среди россиян 50–65 лет они остаются привычным способом расчетов для большинства», — отметил Родин.

По его словам, при этом ситуация меняется в регионах, где возможны перебои со связью, а также среди тех, кто получает доход наличными. В приграничных областях многие жители предпочитают иметь при себе бумажные деньги, поскольку возможность оплатить покупку картой или телефоном есть не всегда, пояснил финансист.

С точки зрения финансовой грамотности наличные по-прежнему нужны, считает эксперт.

«Для жителей мегаполисов, которые в основном рассчитываются картой, разумно держать дома около 10 тыс. рублей, а в кошельке — примерно 3 тыс. рублей. Такой суммы хватит на первоочередные расходы — транспорт, небольшие покупки в магазине и другие базовые траты в случае, если безналичная оплата временно окажется недоступна», — пояснил Родин.

По его словам, тем, кто живет в регионах с нестабильной связью или там, где система приема карт развита слабо, необходимо хранить запас наличных, равный расходам на одну-две недели. При этом носить с собой крупные суммы эксперт не рекомендовал, чтобы снизить риск потери денег.

Ранее был назван оптимальный размер финансовой подушки.

 
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
