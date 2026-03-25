АЭС «Козлодуй» получит российские запчасти

Минэнерго Болгарии: кабмин разрешил поставку запчастей из РФ для АЭС «Козлодуй»
Rosatom/via Globallookpress.com

Глава Минэнерго Трайчо Трайков сообщил, что техническое правительство Болгарии разрешило поставку запчастей из России для АЭС «Козлодуй». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трайкова, поставка одобрена в качестве исключения из введенных в отношении РФ санкций, несмотря на то, что после недавнего ремонта атомная станция работает на полную мощность без каких-либо проблем.

«Чтобы избежать подобных затруднений в будущем, правительство приняло решение о приобретении оригинальных запасных частей, чтобы их поставка и ремонты могли проводиться в плановом порядке и спокойно», — пояснил глава минэнерго страны.

27 февраля газета «Взгляд» писала, что нехватка комплектующих из России привела к ряду сбоев на болгарской АЭС «Козлодуй».

Журналисты отмечали, что шестой энергоблок станции был остановлен второй раз за сезон. Причиной стало использование не предохранительных устройств с разрывной мембраной МПУРС-250–16 для сепараторов-пароперегревателей СПП-1000, производящихся в России, а их аналогов. Они не могут обеспечить стабильную работу ядерного реактора.

На станции рассказали, что вынуждены использовать неоригинальные детали, так как поставки комплектующих из России осложнены.

Ранее Болгария отказалась продавать Украине российские реакторы для АЭС.

 
