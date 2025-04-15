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Болгария отказалась продавать Украине реакторы для АЭС

Болгария не будет продавать два реактора АЭС «Белене» Украине
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Depositphotos

Правительство Болгарии решило не продавать Украине два реактора атомной электростанции (АЭС) «Белене». Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на болгарского вице-премьера Атанаса Зафирова.

По его словам, решение связано с планами Софии развивать собственную атомную энергетику с учетом роста цен на электроэнергию во всем мире. Решение поддержали все партнеры в правительстве, отметили журналисты.

Издание подчеркнуло, что решение может оказать негативное влияние на строительство двух новых блоков АЭС «Козлодуй». По его данным, это связано с тем, что в реализацию проекта закладывались средства, которые планировалось получить после продажи реакторов.

В марте депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС. Он добавил, что «геополитические процессы не останавливают аппетиты большого атомного воровства».

Ранее в России оценили, за счет чего держится энергетика Украины.

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