Болгария отказалась продавать Украине реакторы для АЭС

Правительство Болгарии решило не продавать Украине два реактора атомной электростанции (АЭС) «Белене». Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на болгарского вице-премьера Атанаса Зафирова.
По его словам, решение связано с планами Софии развивать собственную атомную энергетику с учетом роста цен на электроэнергию во всем мире. Решение поддержали все партнеры в правительстве, отметили журналисты.
Издание подчеркнуло, что решение может оказать негативное влияние на строительство двух новых блоков АЭС «Козлодуй». По его данным, это связано с тем, что в реализацию проекта закладывались средства, которые планировалось получить после продажи реакторов.
В марте депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС. Он добавил, что «геополитические процессы не останавливают аппетиты большого атомного воровства».
Ранее в России оценили, за счет чего держится энергетика Украины.