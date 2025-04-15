Болгария отказалась продавать Украине реакторы для АЭС

Болгария не будет продавать два реактора АЭС «Белене» Украине

Правительство Болгарии решило не продавать Украине два реактора атомной электростанции (АЭС) «Белене». Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на болгарского вице-премьера Атанаса Зафирова.

По его словам, решение связано с планами Софии развивать собственную атомную энергетику с учетом роста цен на электроэнергию во всем мире. Решение поддержали все партнеры в правительстве, отметили журналисты.

Издание подчеркнуло, что решение может оказать негативное влияние на строительство двух новых блоков АЭС «Козлодуй». По его данным, это связано с тем, что в реализацию проекта закладывались средства, которые планировалось получить после продажи реакторов.

В марте депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС. Он добавил, что «геополитические процессы не останавливают аппетиты большого атомного воровства».

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