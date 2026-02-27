Отсутствие российских комплектующих вызвало сбой на болгарской АЭС

Нехватка комплектующих из России привела к ряду сбоев на болгарской АЭС «Козлодуй», сообщила газета «Взгляд».

Уточняется, что шестой энергоблок станции остановлен второй раз за сезон. Причиной стало использование не предохранительных устройств с разрывной мембраной МПУРС-250–16 для сепараторов-пароперегревателей СПП-1000, производящихся в России, а их аналогов. Они не могут обеспечить стабильную работу ядерного реактора.

На станции рассказали, что вынуждены использовать неоригинальные детали, так как поставки комплектующих из России осложнены.

Остановка реактора привела к техническим проблемам и финансовым потерям, что вызвало широкий общественный резонанс в Болгарии. Генпрокуратура страны инициировала проверку, а парламент потребовал от директора АЭС Ивана Андреева объяснений.

Ранее сообщалось, что в начале февраля болгарское правительство для обеспечения стабильной работы энергоблока разрешило АЭС «Козлодуй» продолжать закупки оборудования в России — как по уже заключенным контрактам, так и оформлять новые соглашения.