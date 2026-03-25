В Египте магазины и кафе сократят время работы

Магазины, кафе и парки будут работать до 21:00 ради энергосбережения. Об этом пишет газета Egypt Independent (EI).

Согласно информации издания, правительство страны будет принимать меры по экономии энергии, так как ежемесячная стоимость импорта газа и топлива выросла примерно на $1,1 млрд. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, пишут авторы публикации.

«Решение включает закрытие ряда предприятий в 21:00, и это время будет действовать в течение всей недели, за исключением четверга и пятницы, когда оно продлевается до 22:00», — говорится в публикации.

Отмечается, что с ограничениями будут работать торговые центры, включая крупные торговые комплексы с магазинами, ресторанами и кафе, круглосуточные кафе и столовые, парки аттракционов и развлекательные заведения.

Накануне министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала «нефтяной шок», дальше кризис может усугубиться.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
