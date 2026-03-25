Названы минимальные ставки по кредитам в первом полугодии

Минимальные ставки по рыночной ипотеке составят 17%, а по потребительским кредитам — 25% в первом полугодии 2026 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«В краткосрочной перспективе рынок скорее будет находиться в фазе стабилизации, а дальнейшее снижение ставок станет возможным только при более устойчивом и последовательном смягчении денежно-кредитной политики и оживлении спроса на новостройки. Можно предположить следующие значения минимальных и максимальных ставок в первой половине 2026 года: по рыночной ипотеке — 17 и 20%; по потребкредитам 25 и 30% соответственно», — отметил Шедько.

По необеспеченным кредитам в топ-20 российских банков средний уровень ставок сейчас находится примерно в диапазоне 30–31% годовых. При этом в рекламе нередко фигурируют более низкие значения — около 23–25%, однако на практике получить такие условия заемщикам удается далеко не всегда. После учета страховок, комиссий и других сопутствующих платежей полная стоимость отдельных кредитных продуктов может увеличиваться до 40–50% годовых.

В ипотечном сегменте средневзвешенные ставки по рыночным программам в настоящее время составляют порядка 21–22% годовых.

20 марта ЦБ седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,5 процентного пункта, до 15%. Ставки по ипотеке и потребительским кредитам повторяют траекторию движения ключевой ставки. Но обычно банки снижают ставки по займам медленнее, чем по вкладам.

Ранее россиянам пообещали, что кредиты подешевеют к лету.