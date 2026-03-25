Назван курс доллара, выгодный для покупки валюты

Экс-сенатор Епифанова: россиянам сейчас выгодно покупать доллары по 80–82 рубля
Россиянам сейчас выгодно покупать доллары, когда курс американской валюты составляет 80–82 рубля, сказала «Газете.Ru» экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

По ее словам, вопрос о покупке валюты всегда зависит от индивидуальных финансовых целей и структуры обязательств того или иного инвестора. Если есть срочные валютные платежи — например, оплата обучения за рубежом, погашение кредита в иностранной валюте или запланированная поездка — рисковать в условиях высокой геополитической неопределенности экс-сенатор не рекомендовала. В такой ситуации разумно зафиксировать прибыль на текущем, относительно крепком курсе доллара, чтобы избежать потенциальных потерь в будущем, считает Епифанова.

«Если же жестких валютных обязательств нет и можно рассматривать покупку как инвестицию или способ сбережения, я бы рассмотрела более гибкую стратегию. Я бы дождалась прогнозируемого укрепления рубля до уровней 80–82 рубля за доллар во время налогового периода и использовала этот момент для пополнения валютных накоплений по более выгодному курсу. Такой подход, как я считаю, позволяет снизить среднюю стоимость покупки валюты в долгосрочной перспективе.
В любом случае важно понимать, что все мои рассуждения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией», — отметила Епифанова.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 24 марта опускался до 80 рублей.

