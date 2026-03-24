США увеличили сроки переговоров о покупке доли российских акционеров в сербской NIS

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило лицензию на ведение переговоров венгерской нефтегазовой компанией MOL с «Газпром нефтью» о приобретении 56,15% акций в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венгерскую компанию.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США приняло заявление MOL и продлило крайний срок переговоров о покупке контрольного пакета акций NIS до 22 мая 2026 года», — говорится в сообщении MOL.

Продление разрешения, предоставленного OFAC, позволит сторонам завершить подготовку соглашения о купле-продаже и прочих документов по сделке в соответствии с соглашением, подписанным в январе 2026 года, а также дает право финансовым учреждениям США участвовать в исполнении сделки.

10 января 2025 года OFAC внесло сербскую нефтяную компанию в санкционный список, в октябре санкции вступили в силу и хорватская JANAF, оператор нефтепровода Adria прекратила поставки сырой нефти на заводы NIS в Сербии.

В январе 2026-го JANAF направил просьбу в минфин США о его исключении из санкций в отношении NIS. Сербская нефтяная компания возобновила переработку нефти.

Ранее MOL договорилась с JANAF по тестированию трубопровода «Адрия».