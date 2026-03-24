Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

США увеличили сроки переговоров о покупке доли российских акционеров в сербской NIS

OFAC продлило венгерской MOL сроки переговоров о покупке доли РФ в сербской NIS
Hasan Jamali/AP

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило лицензию на ведение переговоров венгерской нефтегазовой компанией MOL с «Газпром нефтью» о приобретении 56,15% акций в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венгерскую компанию.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США приняло заявление MOL и продлило крайний срок переговоров о покупке контрольного пакета акций NIS до 22 мая 2026 года», — говорится в сообщении MOL.

Продление разрешения, предоставленного OFAC, позволит сторонам завершить подготовку соглашения о купле-продаже и прочих документов по сделке в соответствии с соглашением, подписанным в январе 2026 года, а также дает право финансовым учреждениям США участвовать в исполнении сделки.

10 января 2025 года OFAC внесло сербскую нефтяную компанию в санкционный список, в октябре санкции вступили в силу и хорватская JANAF, оператор нефтепровода Adria прекратила поставки сырой нефти на заводы NIS в Сербии.

В январе 2026-го JANAF направил просьбу в минфин США о его исключении из санкций в отношении NIS. Сербская нефтяная компания возобновила переработку нефти.

Ранее MOL договорилась с JANAF по тестированию трубопровода «Адрия».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!