Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

ЦБ помог инвесторам вернуть заблокированные активы на триллионы рублей

Набиуллина: с 2022 года ЦБ РФ разблокировал активы инвесторов на 5,3 трлн руб.
Сергей Бобылев/РИА Новости

Порядка 5,3 трлн руб. активов инвесторов разблокировали с 2022 года. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год, ее слова приводит ТАСС.

«Меры, которые мы реализовали вместе с Минфином, позволили вернуть в 2025 году активы инвесторам и обеспечить получение ими выплат на общую сумму свыше 400 млрд руб.», — добавила она.

По словам Набиуллиной, также получилось вывести из подсанкционных рисков в юрисдикцию Банка России активы и выплаты по ним на 6,7 трлн руб. Она назвала эту работу важной для «восстановления справедливости» и для наличия доверия «для новых инвестиций в российскую экономику».

До этого сообщалось, что розничные инвесторы за прошлый год внесли на свои брокерские счета рекордные 2,5 трлн рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
