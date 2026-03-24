ЦБ помог инвесторам вернуть заблокированные активы на триллионы рублей

Порядка 5,3 трлн руб. активов инвесторов разблокировали с 2022 года. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год, ее слова приводит ТАСС.

«Меры, которые мы реализовали вместе с Минфином, позволили вернуть в 2025 году активы инвесторам и обеспечить получение ими выплат на общую сумму свыше 400 млрд руб.», — добавила она.

По словам Набиуллиной, также получилось вывести из подсанкционных рисков в юрисдикцию Банка России активы и выплаты по ним на 6,7 трлн руб. Она назвала эту работу важной для «восстановления справедливости» и для наличия доверия «для новых инвестиций в российскую экономику».

До этого сообщалось, что розничные инвесторы за прошлый год внесли на свои брокерские счета рекордные 2,5 трлн рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

