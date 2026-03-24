РЭО: новый комплекс обработки отходов в Ленобласти — один из самых современных

В РЭО сообщили, что комплекс ТКО в Ленобласти оснащен новейшим оборудованием

Новый комплекс по обработке отходов «Островский», открывшийся в Ленинградской области, является одним из наиболее современных объектов на территории РФ. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. Его слова цитирует РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО)

«Объект относится к категории основных для Санкт-Петербурга. Могу сказать, что за последние 3,5 года регион прошел колоссальный путь. В настоящий момент кратно увеличилось количество обрабатываемого, то есть сортируемого мусора, и количество утилизируемого мусора, то есть то, что мы научились перерабатывать во вторсырье», — отметил Буцаев.

Он добавил, что доля современного отечественного оборудования на предприятии превышает 95%. Кроме обработки, комплекс будет утилизировать органические отходы и производить альтернативное топливо.

Ожидается, что объект будет обрабатывать треть от всех коммунальных отходов, образующихся в Санкт-Петербурге.

Предприятие мощностью 600 тыс. тонн в год с полигоном на 15 млн тонн размещено на территории площадью 122,7 га.

В церемонии запуска приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, а также генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова.

