В Ленобласти запустился первый мусороперерабатывающий комплекс

В Ленобласти открылся комплекс по обработке отходов «Островский»

В Выборгском районе Ленинградской области запустили комплекс по обработке отходов «Островский» мощностью 600 тысяч тонн. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Ожидается, что объект будет обрабатывать треть от всех коммунальных отходов, образующихся в Санкт-Петербурге.

Предприятие по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 600 тыс. тонн в год с полигоном на 15 млн тонн размещено на территории площадью 122,7 га.

По данным компании, ежегодно на комплексе планируется производить до 240 тыс. тонн компостированных отходов (техногрунта) и 120 тыс. тонн альтернативного топлива.

В церемонии запуска приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, а также генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова.

В ноябре прошлого года Санкт-Петербург выкупил «зеленые» облигации АО «Невский экологический оператор» (НЭО) в объеме 2,6 млрд рублей для финансирования строительства комплекса по переработке отходов «Новоселки». По словам вице-губернатора города Алексея Корабельникова, плановый срок завершения строительства намечен на конец 2026 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

