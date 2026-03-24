Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Ленобласти запустился первый мусороперерабатывающий комплекс

В Ленобласти открылся комплекс по обработке отходов «Островский»

В Выборгском районе Ленинградской области запустили комплекс по обработке отходов «Островский» мощностью 600 тысяч тонн. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Ожидается, что объект будет обрабатывать треть от всех коммунальных отходов, образующихся в Санкт-Петербурге.

Предприятие по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 600 тыс. тонн в год с полигоном на 15 млн тонн размещено на территории площадью 122,7 га.

По данным компании, ежегодно на комплексе планируется производить до 240 тыс. тонн компостированных отходов (техногрунта) и 120 тыс. тонн альтернативного топлива.

В церемонии запуска приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, а также генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова.

В ноябре прошлого года Санкт-Петербург выкупил «зеленые» облигации АО «Невский экологический оператор» (НЭО) в объеме 2,6 млрд рублей для финансирования строительства комплекса по переработке отходов «Новоселки». По словам вице-губернатора города Алексея Корабельникова, плановый срок завершения строительства намечен на конец 2026 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Ранее в России провели точную оценку вредных выбросов на свалках.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!