Россия временно ограничила экспорт некоторых видов удобрений

Минсельхоз: на период посевных работ ограничен экспорт некоторых удобрений
Россия ограничила экспорт некоторых видов удобрений на период проведения посевных работ. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.

«Приостановлено действие выданных и выдаваемых лицензий на экспорт аммиачной селитры. Мера будет действовать в период с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что ограничение было введено после решения оперштаба Минсельхоза России по осуществлению контроля за поставками азотных удобрений сельхозтоваропроизводителям. Оно позволит в приоритетном порядке удовлетворить потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ.

14 марта газета Financial Times писала, что война на Ближнем Востоке может спровоцировать продовольственный кризис во всем мире.

Удары нарушили производство карбамида в регионе. Он является распространенным удобрением. Также свою роль сыграла и нехватка газа, вынудив производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства. Кроме того, более миллиона тонн удобрений застряли в Персидском заливе.

Цены на удобрения растут, а именно азотные удобрения обеспечивают примерно половину мирового производства продовольствия.

Ранее Россия нарастила поставки удобрений в США.

 
