В Москве ожидают существенный рост числа курьеров

Количество курьеров в Москве к концу текущего десятилетия достигнет 200 тыс., заявил заместитель главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы Дмитрий Пронин. Его слова передает «Интерфакс».

В понедельник, 23 марта, чиновник принял участие в круглом столе «Совершенствование правового статуса средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения». Мероприятие прошло в Совете Федерации РФ.

Пронин выступил с презентацией, согласно которой с 2020 года число курьеров в Москве выросло в 15 раз. При этом ежедневное количество их поездок по городу увеличилось в 6,5 раза.

Сейчас в столице работают около 120 тыс. доставщиков. В прошлом году они выполняли по 1,3 млн заказов в сутки.

По словам замглавы департамента, 52% трудящихся в Москве курьеров — это иностранцы с патентами. Еще 41% составляют россияне, 7% — граждане стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В марте компания «Самокат» провела исследование того, какие товары московские курьеры чаще всего заказывают для себя. В список попали кофе, вафельные трубочки, замороженные закуски, питьевая вода, лапша быстрого приготовления и другое.

Ранее сообщалось, что женщины в России стали активнее работать курьерами.

 
