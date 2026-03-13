Стало известно, какие продукты часто заказывают московские курьеры

Московские курьеры часто заказывают для себя кофе и вафельные трубочки. Это следует из исследования онлайн-ретейлера «Самокат», с которым ознакомилась «Москва 24».

Среди других популярных категорий — замороженные закуски, шоколадные батончики, сладкие газированные напитки, питьевая вода, лапша быстрого приготовления и чипсы. Помимо этого, курьеры часто заказывают продукты, которые не требуют долгого приготовления. Среди них — замороженная мини-пицца, пельмени и чебуреки. В начале 2026 года количество заказов в этой категории увеличилось на 46,6% в сравнении с концом прошлого года.

«При этом предпочтения различаются в зависимости от пола. Мужчины предпочитают замороженные закуски, шоколадные батончики, сладкие газированные напитки, кофе и лапшу быстрого приготовления. Женщины, помимо перечисленного, выбирают питьевую воду и глазированные сырки», — добавили в сообщении.

Аналитики сервиса доставки роллов «Моккано» до этого сообщили «Газете.Ru», что мужчины в России стали чаще заказывать блюда японской кухни. В 2025 году число заказов роллов от мужчин увеличилось на 6% по сравнению с 2024 годом, тогда как общее количество заказов в сервисе выросло на 12% год к году. Изменилась и структура спроса. Доля мужских заказов выросла с 11% в 2024 году до 16% в 2025 году — плюс 5 процентных пунктов. Одновременно увеличился средний чек: с 1690 рублей до 1785 рублей, что на 6% выше показателя прошлого года.

