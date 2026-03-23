В ЕС обсудят ситуацию с поставками газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Европейский союз (ЕС) созовет заседание группы по координации поставок газа в четверг, 26 марта, чтобы оценить влияние войны в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

В состав координационной группы ЕС по поставкам газа входят представители правительств государств-членов. Она отвечает за контроль хранения и безопасности поставок энергоресурсов в Европу, а также координирует меры реагирования во время кризисов.

12 марта в США спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок Евросоюза. В Bloomberg предположили, что сложившаяся в связи с закрытием Ормузского пролива ситуация может вынудить ЕС отложить намеченный на следующий месяц крайний срок для государств-членов на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность закупки российского газа странами — членами ЕС. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

