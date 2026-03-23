«Насыпали плюшек»: в России объяснили массовый уход работников из МСБ

В России сотрудники всегда делали выбор в пользу работы в крупных компаниях, а не на предприятиях малого и среднего бизнеса. В этом году ситуация не отличается от обычной – никакого масштабного оттока кадров из сферы МСБ не наблюдается, заверил в беседе с НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в 2026 году рынок труда в РФ столкнулся с масштабным переходом кадров из МСБ в крупные компании. По мнению эксперта, это абсолютно стандартная ситуация, которая типична не только для России – везде работники, как правило, выбирают карьеру в крупных компаниях или на госслужбе ради стабильных условий, соцпакета, возможности обучения, ДМС и прочих преимуществ.

«Нельзя сказать, что произошел какой-то существенный отток людей из малого бизнеса. Просто крупный бизнес снова может платить больше и стабильнее, а малый бизнес, как правило, больше года у нас не живет», — подчеркнул Захаров.

По его мнению, МСБ практически не имеет никаких преимуществ перед крупными организациями, за исключением более свободного подхода. В масштабных корпорациях сотрудники, как правило, больше ограничены правилами и жесткой дисциплиной, но за это им «насыпают плюшек», подчеркнул специалист.

«Кому-то не нравится приходить и уходить с работы по звонку. Для того чтобы уйти с работы на полчаса раньше, иногда нужно написать 28 докладных записок, а потом еще оправдываться. Можно за это и премии лишиться», — добавил эксперт.

Исследователи до этого выяснили , что российские компании стали реже нанимать новых сотрудников на замену уволившимся. Так, по данным опроса издания, часть бизнес-задач ушедшего работника автоматизируется или распределяется между оставшимися сотрудниками. Отмечается, что в первом квартале текущего года количество вакансий сократилось на 20% в сравнении с 2025-м, больше всего – в сферах IT и телекоммуникаций, добычи сырья, а также транспорта и логистики.

Ранее в российском бигтехе спрогнозировали волну увольнений.