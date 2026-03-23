Экономист оценил перспективу массового оттока денег россиян с депозитов

Экономист Копейкин: россияне продолжат вкладываться в депозиты, а не в акции
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне в ближайшее время не будут массового выводить деньги с банковских депозитов – это по-прежнему самый удобный и востребованный инструмент для инвестирования. Вложения в акции и фондовый рынок популярностью не пользуются, среди граждан РФ критически вообще мало долгосрочных накоплений, включая страховые, заявил главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин.

«Не будет у нас массового оттока, лишь очень частично. У всех свои ситуации, у всех свои цели для создания накоплений. Российская финансовая система не такая, как на развитых западных рынках. У нас денег на депозитах, денег в банках, у домохозяйств относительно размеров экономики не много, а мало», — подчеркнул эксперт в эфире Общественной Службы Новостей.

В данный момент самые квалифицированные инвесторы остаются в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки, кто-то начинает перенаправлять капитал в фондовый рынок, но таких случаев пока мало, отметил специалист. Для массового инвестора депозит – это самый удобный инструмент, который отвечает всем основным целям, заключил он.

Напомним, из данных Центробанка следует, что в россияне сняли со счетов и банковских карт 1,6 трлн рублей, что стало максимальным показателем с марта 2022 года. По сравнению с предыдущими периодами объем снятия средств резко вырос. Последний раз сопоставимые значения фиксировались в марте 2022 года, когда россияне вывели около 2,2 трлн рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и в зарубежных банках. По оценкам, в январе россияне сняли там около 240 млрд рублей.

Ранее в России заявили о риске запрета наличных денег.

 
