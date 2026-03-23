В России предложили увеличить материнский капитал

Рыбальченко: материнский капитал необходимо оценивать в квадратных метрах жилья
Размер материнского капитала следует увеличить, исходя из социальной нормы жилья. Об этом РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, в стране назрела модернизация программы материнского капитала. Его необходимо оценивать не в рублях, а в квадратных метрах жилья. Эксперт подчеркнул, что при нынешней стоимости жилья даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем восемь квадратных метров. При этом социальная норма составляет 18 квадратных метров.

Рыбальченко отметил, что до 67% семей направляют средства материнского капитала именно на улучшение жилищных условий, поэтому прежде всего следует оценивать эффективность программы исходя из стоимости квадратного метра. Нужно ориентироваться именно на социальный уровень обеспеченности жильем.

21 марта член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что с 2026 года семьи смогут использовать средства материнского капитала для погашения жилищных кредитов, выданных микрокредитными организациями, которые полностью принадлежат субъектам Российской Федерации.

Ранее материнский капитал был проиндексирован в начале 2026 года с учетом инфляции.

 
