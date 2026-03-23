В российском регионе ввели «гостевой» тариф для внутренних перелетов

На Чукотке ввели новую систему тарификации авиабилетов на внутренних авиарейсах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

По ее информации, все граждане, у которых есть постоянная или временная регистрацию на территории Чукотки, сохраняют право летать по льготному тарифу — тому, что действует без изменений с 2019 года. Для гостей региона и «командированных», не являющихся его резидентами, устанавливается «отдельный гостевой тариф».

Как отметили в правительстве, дополнительные доходы авиакомпании от нового тарифа будут направлены на пользу местных жителей напрямую. Авиаперевозчик будет иметь возможность выполнять дополнительные рейсы с меньшим числом пассажиров на борту: порог минимальной загрузки снизится с 90 до 70%.

«На практике это означает, что самолет полетит, даже если часть мест свободна, — а значит, улететь домой или добраться до нужного населенного пункта станет значительно проще», — пояснили в пресс-службе.

4 марта финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина заявила, что новые правила возврата авиабилетов в России станут заметным шагом в сторону усиления гарантий для пассажиров, но создадут дополнительную нагрузку на авиакомпании. По ее словам, это чревато подорожанием авиабилетов и ростом претензий со стороны пассажиров.

Ранее россияне признались, что часто покупают авиабилеты в плохом настроении.

 
