Россияне признались, что часто покупают авиабилеты в плохом настроении

«Купибилет»: 50% опрошенных россиян покупали авиабилеты в плохом настроении
Многие россияне хотя бы раз покупали авиабилеты в плохом настроении – об этом сообщили 50% участников соответствующего опроса. Причем 14% из них признались, что в итоге такой настрой негативно сказался на путешествии, передает РИАМО со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».

Хотя бы один раз с необходимостью покупки билетов в плохом настроении столкнулись 36% респондентов, еще 12% сообщили, что такая ситуация происходила не единожды. В то же время опрошенные подчеркнули, что чаще всего настроение в момент приобретения билета на путешествие не влияет – так, более половины россиян рассказали, что в итоге негативные эмоции быстро забылись, а сама поездка прошла прекрасно.

Еще 31% опрошенных отметили, что нервничали в момент сборов и перелета, но потом успокоились, и лишь 14% пожаловались, что плохой настрой в итоге испортил путешествие.

В пресс-службе сервиса россиянам посоветовали постараться снизить тревожность при планировании путешествия, отметив, что лучше избегать решений, принятых под влиянием сиюминутных эмоций. По мнению специалистов, при плохом настроении лучше отложить покупку билетов на 10-15 минут, а затем, снизив уровень стресса, рационально оценить маршрут и отправиться в путешествие с позитивным настроем.

До этого сотрудники авиакомпаний рассказали, что самый действенный способ сэкономить — выбирать для вылета будние дни, например вторник или среду, а также избегать пиковых дней — в пятницу и воскресенье. Также они посоветовали рассматривать рейсы в менее удобное время — рано утром или поздно вечером.

Ранее в Госдуме призвали ФАС проверить цены на авиабилеты.

 
