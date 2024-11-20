В озере на Камчатке нашли изолированную популяцию рыб-каннибалов

На территории природного парка «Вилючинский» ученые Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова исследовали два озера — Зеленое и Тополовое. В одном из них были обнаружены гольцы-каннибалы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

Озера возникли около 2,5 тысяч лет назад в результате вулканической активности, представляют собой естественную лабораторию для исследования эволюции. В озерах оказались изолированы популяции гольцов – потомков проходной мальмы, которая до сих пор нерестится в реках этого района. Это позволяет проводить сравнительный анализ скорости морфологической адаптации, генетического дрифта и естественного отбора в условиях, близких к идеальным для подобных исследований.

Ученые выявили интересную особенность поведения рыб. Как отметила в беседе с «Газетой.Ru» заведующая лабораторией КамГУ им. Витуса Беринга Дарья Паничева, темпы смены поколений и накопления мутаций в популяциях озёр Зелёное и Тополовое достаточно низкие.

При этом часть рыб, достигнув половой зрелости, переходит к каннибализму, ускоряется в росте, но пропускает несколько сезонов размножения.

Ученые также исследовали рыб в озерах Медвежье и Верхне-Авачинское и обнаружили в них доказательства параллельной эволюции.

«Интересно, что, несмотря на схожесть озер по размерам, форме и глубине, набор фенотипов гольцов в них различается. Более того, существуют различия между хищными формами из этих и соседних озер. Мы считаем, что в водоемах произошли независимые эволюционные события», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» научный сотрудник Молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга и научный сотрудник Лаборатории экологии низших позвоночных ИПЭЭ РАН Николай Мельник.

Для понимания механизмов эволюции ученые собрали образцы всех звеньев пищевой цепи — от микроводорослей до взрослых рыб, чтобы определить конкретные геномные преобразования, произошедшие в ходе разделения форм гольцов. Полученные данные помогут ученым понять, как разнообразие кормовых объектов влияет на эволюционное разделение видов и форм в сходных условиях обитания.

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