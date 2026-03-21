Названы самые уязвимые рынки газа из-за конфликта на Ближнем Востоке

Из-за конфликта на Ближнем Востоке могут больше всего пострадать три страны — Бангладеш, Пакистан и Индия, которые больше всего зависят от Катара. Как отметил РИА Новости ведущий научный аналитик Института Экономики РАН Дмитрий Кондратов, эти страны не имеют достаточно больших запасов газа.

«В данную категорию стоит отнести Бангладеш (59% поставок приходится на ближневосточную страну и 52% в первичной энергии), Пакистан (99% и 44,6%) и Индию (25% и 6,5% соответственно)», — отметил ученый.

Также он отметил, что к другой группе государств можно отнести Китай, Южную Корею и Японию, которые имеют диверсифицированную структуру как экспортеров продукции, так и спроса на энергию. По словам аналитика, «доля газа в топливно-энергетическом балансе в Китае не превышает 10%, а Японии и Южной Корее – 20,0%».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Южная Корея рассматривала возможность импорта нефти из России из-за угрозы нехватки поставок.