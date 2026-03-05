Размер шрифта
Набиуллина анонсировала создание единого реестра банковских карт

Набиуллина: единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году
Банк России

Единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина ежегодной встрече кредитно-финансовых организаций с Центробанком.

По ее словам, с 1 сентября 2026 года заработает норма по ограничению количества карт в одном банке.

«А через год мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять», — сказала Набиуллина.

Центробанк собирается создать единый реестр банковских карт россиян, в котором будут аккумулированы сведения обо всех банковских картах, оформленных на граждан. В новой базе отразят, сколько банковских карт (включая кредитные и дебетовые) принадлежит конкретному клиенту и какие банки выступают их эмитентами. Цель нововведения — борьба с финансовым мошенничеством и упорядочивание лимитов на количество карт, которые может иметь один клиент. Прежде всего реестр будет использоваться для борьбы с «дроп-картами», через которые аферисты переводят украденные деньги.

3 марта директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рассказал, что в России может появиться сервис, позволяющий гражданам видеть, в каком банке и когда у них были оформлены карты — по аналогии с проверкой сим-карт на портале «Госуслуги». Это может произойти после введения в России лимита на количество карт в банках, уточнил экономист.

Ранее россиян предупредили о взысканиях по «забытым» банковским картам.

 
